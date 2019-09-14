هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه لفيربول في شباك نيوكاسل، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”آنفيلد“.

افتتح ويترو فيليمز التسجيل لناديه نيوكاسل في المباراة التي تجمعه مع ليفربول، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ويترو فيليمز من تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من المباراة.

وتعادل ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 28 بتسديدة قوية.

وسجل ماني الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 40.

#LIVNEW

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث " محمد صلاح " عينكم على أسيست فيرمينهو???????????? HD @i7S8R

via pic.twitter.com/s8GE7Cbx7j — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD2090) September 14, 2019

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المسابقة والابتعاد بـ5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي يلاقي نوريتش سيتي مساء اليوم.

وفي أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، تغلب ليفربول على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي، مسجلًا 12 هدفًا، في حين تلقى 3 أهداف.