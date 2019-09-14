ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح وثنائية ساديو ماني في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل (صورة)

سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفين في مباراة ليفربول مع نيوكاسل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد، كما سجل محمد صلاح هدفًا.

ووقع ماني هدفيه في الدقيقتين 28 و40، بعد أن كان ليفربول متأخرًا 0/1 بتوقيع ويترو فيليمز.

وبهدفيه يرفع ماني رصيده إلى 4 أهداف في المركز الثالث على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي، وهو نفس رصيد محمد صلاح.

ويتصدر القائمة سيرجيو أغويرو برصيد 6 أهداف، ثم تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، ولكل منهما 5 أهداف.

وفي المركز الثالث يأتي تامي أبراهام لاعب تشيلسي وآشلي بارنس لاعب بيرنلي وساديو ماني لاعب ليفربول.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ماني:

1. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

2. تيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 5 أهداف.

3. تامي أبراهام (تشيلسي)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، وساديو ماني ومحمد صلاح (ليفربول)، ولكل منهما 4 أهداف.