أهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل.. 3/1 للريدز (فيديو)

افتتح ويترو فيليمز التسجيل لناديه نيوكاسل في المباراة التي تجمعه مع ليفربول، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ويترو فيليمز من تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من المباراة.

وتعادل ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 28 بتسديدة قوية.

وسجل ماني الهدف الثاني له ولليفريول في الدقيقة 40.

وسجل محمد صلاح الثالث للريدز مع الدقيقة 72.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المسابقة والابتعاد بـ5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي يلاقي نوريتش سيتي مساء اليوم.

وفي أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، تغلب ليفربول على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي، مسجلًا 12 هدفًا، في حين تلقى 3 أهداف.

https://twitter.com/5rnBb0MkhshaEN7/status/1172840478439596035

https://twitter.com/5rnBb0MkhshaEN7/status/1172843081294655489