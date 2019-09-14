التشكيلة الرسمية لليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (صورة)

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول التشكيلة الرسمية للريدز لمواجهة نيوكاسل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المسابقة والابتعاد بـ5 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي يلاقي نوريتش سيتي، مساء اليوم.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: آدريان.

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندري روبيرتسون.

الوسط: فابينهو، فاليندوم، تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريغي.

وفي أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، تغلب ليفربول على نوريتش سيتي وساوثهامبتون وآرسنال وبيرنلي، مسجلًا 12 هدفًا، في حين تلقى 3 أهداف.

وفي آخر 5 مباريات بين ليفربول ونيوكاسل، حقق الريدز 3 انتصارات (متتالية)، في حين تعادل الفريقان مرتين، ويعود آخر فوز لنيوكاسل على ليفربول إلى ديسمبر 2015، عندما فاز 2/0.