يورغن كلوب يكشف موعد عودة أليسون بيكر من الإصابة

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول موعد عودة الحارس أليسون بيكر، إلى صفوف ”الريدز“ بعد الإصابة التي تعرّض لها مع افتتاح الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب إن بيكر سيغيب حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لكن لاعب الوسط نابي كيتا سيعود إلى التدريبات مع الفريق الأول الأسبوع المقبل.

وأصيب البرازيلي أليسون في ربلة الساق في مباراة ليفربول الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي الشهر الماضي وحافظ بطل أوروبا على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في كل المسابقات في غيابه حتى الآن.

وغاب كيتا، الذي عانى من إصابة في أعلى الفخذ الشهر الماضي، عن آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد غدًا السبت: ”يبدو أن أليسون في حالة طيبة وإصابته تتحسن لكننا لن نتعجل الأمور بشأنه، تعرّض لإصابة خطيرة في ربلة الساق، أصبح الآن أفضل كثيرًا وهي أنباء طيبة له ولنا لكننا لا نعرف على وجه التحديد الفترة التي ستستغرقها عملية التعافي، نعرف منذ البداية أنه لن يعود إلا بعد انتهاء الفترة الدولية المقبلة“.

وأضاف: ”نابي يقترب من العودة، قد يعود إلى التدريبات بحلول عودتنا من خوض مباراة (في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا) أمام نابولي الأسبوع المقبل“.

ويحتل نيوكاسل المركز 14 في الترتيب تحت قيادة المدرب الجديد ستيف بروس لكن كلوب حذر من المنافس بعد أن فاز على مستضيفه توتنهام الشهر الماضي.

وقال المدرب الألماني ”إنه منافس يصعب مواجهته، يلعب بنفس أسلوبه الموسم الماضي، يدافع بقوة ولن تكون مباراة سهلة، أنا معجب بالنتائج التي حققها حتى الآن، استحوذ نيوكاسل على الكرة بنسبة 20 في المئة فقط أمام توتنهام لكنه استحق النقاط الثلاث“.

ويسعى ليفربول لتحقيق انتصاره الخامس هذا الموسم وتمديد عدد انتصاراته المتتالية في دوري الأضواء إلى 14 مباراة وهو رقم قياسي للنادي.

ولم يخسر فريق المدرب يورجن كلوب أيضًا على ملعب أنفيلد في آخر40 مباراة في الدوري.

وقال كلوب: ”يتعين علينا القيام ببعض التغييرات، يتعين أن نجعل من أنفيلد قلعة حصينة مرة أخرى. وضعنا أساسًا قويًا معًا وأصبح من الصعب على المنافسين الخروج منه بشيء“.