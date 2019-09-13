مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. سولشاير يواجه موقفًا صعبًا

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمة حادة قبل مباراته غدًا السبت أمام ليستر سيتي في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

ويعاني مانشستر يونايتد من غياب 5 لاعبين على الأقل في مباراة الغد أمام ليستر سيتي، بداعي الإصابة.

ويأتي على رأس هؤلاء المتوقع غيابهم الفرنسي بول بوغبا، ومواطنه أنطوني مارسيال، ولوك شاو وإيريك بايلي، وديوغو دالوت.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير، إن هناك لاعبين آخرين من غير المؤكد مشاركتهما في اللقاء نتيجة عدم الجاهزية الفنية وهما آرون بيساكا وجيسي لينغارد.

وأكد سولشاير، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ستار“ أن بوغبا يحتاج إلى معجزة كي يشارك في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي غدًا، كونه لم يتعاف حتى الآن بنسبة 100% من الإصابة التي حرمته من الانضمام إلى منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولية.

وأعرب سولشاير عن خيبة أمله نتيجة الموقف الذي يتعرض له الفريق قبل مباراته المهمة أمام ليستر سيتي، وقال: ”غرفة العلاج في مانشستر يونايتد مزدحمة للغاية، وحتى الآن لا نعلم من سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة، ونأمل في تعافي أكبر عدد منهم قبل مباراة وست هام يونايتد الأسبوع المقبل“.

وحصد مانشستر يونايتد 5 نقاط من المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن في البريمييرليغ، في حين جمع ليستر سيتي 8 نقاط.