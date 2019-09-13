كومباني يدعم جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للرد على المنتقدين

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق، إن جون ستونز يحتاج إلى ثبات في المستوى وتحسين لياقته البدنية لإسكات المنتقدين ويصبح الخيار الأساسي في قلب دفاع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مسيرة ستونز في مانشستر سيتي، منذ الانضمام في 2016، ارتكاب أخطاء متكررة بجانب تعدد الإصابات لينتزع مكانه إيمريك لابورت، منذ الموسم الماضي.

وغاب ستونز عن أول ثلاث مباريات في الدوري بسبب مشكلة بالفخذ، لكنه قد يعود للعب رفقة نيكولاس أوتاميندي عند مواجهة نوريتش سيتي، غدًا السبت، عقب تعرض لابورت لإصابة في الركبة تستدعي الخضوع لجراحة.

وقال كومباني لوسائل إعلام بريطانية: ”أتمنى له الثبات في المستوى وفي اللياقة وبعدها سيرى العالم مدى براعته“.

وأضاف: ”إذا فاز مع السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا سينتقل إلى مستوى مختلف“.

وتابع: ”يجب أن يستعيد ستونز الثقة في نفسه ولا أرى علامات ضعف لديه تدعو للقلق. إنه مدافع من أعلى مستوى وسيبدأ في لعب مباريات الآن وسيتحسن وضعه دون شك“.