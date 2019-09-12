المنتخب الإنجليزي يجهز نفسه لـ“عنصرية محتملة“ أمام بلغاريا

أكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، أن الفريق سيكون مستعدًا لمواجهة العنصرية خلال مباراته أمام مضيفه البلغاري، في أكتوبر القادم، ضمن تصفيات يورو 2020.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع مضيفه البلغاري في صوفيا، في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، على ملعب فاسيل ليفسكي، الذي سيتم غلقه جزئيًا؛ في أعقاب السلوك العنصري للجماهير البلغارية خلال المباريات السابقة بالتصفيات، في يونيو (حزيران) الماضي.

وتعرض العديد من لاعبي منتخب إنجلترا لإساءات عنصرية خلال المباراة أمام بلغاريا في 2011.

وقال ساوثغيت في تصريحات صحافية: ”إنه أمر يدعو للقلق، لسنا على ثقة في أننا سنذهب إلى هناك دون أن يحدث أي شيء، إنه أمر نأخذه في اعتبارنا بالفعل“.

وأشار: ”خططنا بالفعل لأجندتنا المقبلة وسنناقش الأمر مع اللاعبين قبل السفر؛ لأننا ندرك أن هناك تاريخًا (للعنصرية) هناك، ونريد أن نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحدث“.