تقرير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم نغولو كانتي من تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الخميس، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع نادي تشيلسي، للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إدارة تشيلسي على ضم كانتي، بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي رحبت ببيع كانتي؛ بعد رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني، والذي يمتد إلى يناير المقبل.

وكانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى تشيلسي صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو.

وشارك كانتي مع تشيلسي في 145 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، علمًا أنه يرتبط مع البلوز بعقد حتى العام 2023.

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد، من تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

وفي مارس الماضي قال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”أنا لاعب في تشيلسي ولا أهتم بكل الشائعات التي تقال عني“.

وأضاف: ”لا أهتم إذا ما كان اسمي ضمن قائمة المرشحين لزيدان في ريال مدريد لأنني أركز فقط مع تشيلسي“.