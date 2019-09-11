بروسيا دورتموند يعترف بمفاوضات سانشو مع مانشستر يونايتد

أكد مايكل زورك المدير الرياضي بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن وكيل أعمال لاعب الفريق الإنجليزي جيدن سانشو التقى مسؤولين في مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية؛ لبحث مسألة انتقال اللاعب للنادي الإنجليزي.

وكان سانشو، 19 عامًا، أحد اللاعبين المطلوبين في عدد من الأندية الأوروبية، وذلك بعد موسمين ناجحين مع دورتموند سجل خلالهما 17 هدفًا و27 تمريرة حاسمة في 60 مباراة شارك فيها.

وكشف هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند في شهر أغسطس رفضه لعرض قدم من ”أحد كبار الأندية“ في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإخبارية تصريحات لفاتسكه من خلال فيلم وثائقي بعنوان ”بروسيا دورتموند“، والذي يستعرض مشوار الفريق خلال موسم 2018 -2019، قوله: ”الموضوع الساخن الآن هو سانشو ومانشستر يونايتد، كل المناقشات مع النادي ومعي تمت مع وكيل اللاعب، تم عقد اجتماع، وقام مانشستر يونايتد بدعوة الوكيل“.

وتابع فاتسكه: ”وفقًا لما أعرفه، الوكيل أخبر النادي أنه بغض النظر عن المبلغ المعروض، فإن اللاعب لن يسمح له بالرحيل هذا الصيف، اللاعب ليس لديه أي نية في اتخاذ خطوة الرحيل هذا الصيف“.

وكان سانشو، الذي سجل هدفين في دقيقتين خلال فوز منتخب إنجلترا على كوسوفو 5 -3 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وافق على تمديد عقده مع الفريق حتى 2022.

وانضم سانشو إلى دورتموند في 2017 مقابل سبع ملايين جنيه إسترليني قادمًا من مانشستر سيتي.