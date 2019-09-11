نادي ليفربول يكشف عن آخر تطورات إصابة الحارس أليسون بيكر

نادي ليفربول يكشف عن آخر تطورات إصابة الحارس أليسون بيكر

المصدر: فريق التحرير

كشف جون أختربرخ، مدرب حراس مرمى نادي ليفربول، عن آخر تطورات إصابة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، رافضًا الكشف عن موعد محدد لعودته.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابة في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز بها فريقه بأربعة أهداف لهدف، حيث يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، ويغيب من حينها.

وقال أختربرخ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، يوم الأربعاء: ”أليسون يواصل العمل على رفع مستوى لياقته واستعادة قوته مجددًا“.

وأضاف: ”لقد خاض بعض التدريبات بالفعل، وبدأ الركض على الملعب بالفعل خلال الأيام الماضية، إنه يتحسن“.

وأتم: ”من الصعب تحديد موعد محدد لتعافيه نهائيًا من الإصابة، هو لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت، نحن نراقبه كل يوم، وسنرى ما سيحدث“.

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