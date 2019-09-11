هل يكون الجزائري يوسف عطال أولى صفقات تشيلسي في الميركاتو الشتوي؟

قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، إن نادي تشيلسي الإنجليزي ينتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ في الاستئناف الذي تقدم به ضد العقوبة المفروضة عليه بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات.

ولم ينجح تشيلسي في ضم أي صفقة جديدة لتشكيلة المدرب فرانك لامبارد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية نتيجة العقوبة، وينتظر مسؤولوه بتفاؤل كبير حكم ”كاس“، الذي سيكون بمثابة ”طوق النجاة“ للفريق حال قبول الاستئناف.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي تشيلسي وضعوا النجم الجزائري الدولي يوسف عطال على رأس قائمة المطلوبين في صفوف البلوز خلال ميركاتو الشتاء.

وأكدت أن عطال يمكن أن يكون الصفقة الأولى لنادي تشيلسي في يناير المقبل، كون الفريق بحاجة ماسة إلى ظهير أيمن شاب يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية.

وقدّرت الصحيفة البريطانية قيمة الصفقة بحدود 35 مليون جنيه إسترليني.

ويبلغ عطال من العمر 23 عامًا، ويلعب في نادي نيس الفرنسي، وشارك خلال الموسم الماضي في 30 مباراة، وأحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا، كما لعب هذا الموسم مباراتين رفقة فريقه في مسابقة الدوري الفرنسي.

وساهم يوسف عطال في تتويج منتخب الجزائر، محاربي الصحراء، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، بعد الانتصار على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية على استاد القاهرة.

ولعب عطال أساسيًا في تشكيلة المدرب جمال بلماضي خلال مشوار الجزائر في البطولة، قبل أن تحرمه الإصابة في مباراة الدور ربع النهائي أمام كوت ديفوار من الاستمرار مع محاربي الصحراء في الدورين نصف النهائي والنهائي.