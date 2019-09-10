إنجلترا تهزم كوسوفو وتحافظ على صدارة مجموعتها في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

حافظ المنتخب الإنجليزي، يوم الثلاثاء، على صدارة المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الإنجليزي على ضيفه كوسوفو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مواجهة جاءت مثيرة من الجانبين.

وسجل خماسية الإنجليز، رحيم سترلينج وهاري كين وميرجيم فوجفودا بالخطأ في مرماه و جادون سانشو (هدفين) في الدقائق 8 و19 و38 و44 و45.

بينما أحرز ثلاثية كوسوفو، فالون بيرايشا (هدفين) و فيدات موريكي من ضربة جزاء في الدقائق الأولى و49 و55.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب التشيكي على مضيفه الجبل الأسود بثلاثية نظيفة، سجلها توماس سوسيك و لوكاس ماسوبوست و فلاديمير داريدا من ضربة جزاء في الدقائق 54 و58 و90.

بذلك، تتصدر إنجلترا الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن التشيك، وأربع نقاط عن كوسوفو، وجاءت بلغاريا رابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن الجبل الأسود.