أخبار ليفربول وريال مدريد وبرشلونة.. قضية نبيل فقير تطارد الريدز.. وبيريز يرفض شكوى زيدان

بعد صمت استمر أكثر من عام، عادت قضية الفرنسي الدولي نبيل فقير إلى الأضواء مرة أخرى، بعد فشل صفقة انضمامه إلى نادي ليفربول الإنجليزي مطلع الموسم الماضي، قبل أن يتعاقد نادي ريال بيتيس مع فقير في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من نادي ليون الفرنسي، مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى في صورة متغيرات.

قضية نبيل فقير

وقال فقير، صاحب الأصول الجزائرية، في مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، اليوم الثلاثاء: ”كانت هناك الكثير من الأكاذيب في تلك الرواية، ولقد تأثرت كثيرًا لما حدث معي“.

وأضاف بقوله: ”تعرضت أسرتي للكثير من الأضرار النفسية نتيجة تلك المعلومات الملفقة التي تم تداولها، ما تم ذكره لم يكن صحيحًا على الإطلاق، ركبتي لا تعاني من أي إصابات مزمنة، كما أن أسرتي لم يكن لها أي علاقة بفشل صفقة انتقالي إلى ليفربول“.

وأكد فقير، البالغ من العمر 26 عامًا، أنه أجرى فحوصات طبية شاملة في Clairefontaine بفرنسا، ولم تكشف تلك الفحوصات والأشعات عن وجود أي مشاكل يعاني منها في ركبته.

وتابع بقوله: ”يبدو أن مسئولي ليفربول كانوا يريدون التملص من الصفقة، وأرادوا أن يجدوا مبررًا لذلك، فتحدث بعضهم عن إصابتي في الركبة، وآخرون عن أسباب عائلية تمنع انضمامي إلى الريدز، كل ما قيل كان كذبًا، ولكن في النهاية هذه هي الحياة وعلى الإنسان أن يمضي قدمًا ويترك الماضي وراءه“.

ولكن وكيل أعمال نبيل فقير السابق، جان بيير بيرنيه، كانت له وجهة نظر مختلفة فيما يخص القضية.

وقال بيرنيه إنه يتعين على فقير أن يتوقف عن خداع الآخرين، لأنه يعلم تماماً حقيقة ما حدث والأسباب الحقيقية التي تسببت في فشل الصفقة.

وأكد بيرنيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية اليوم الثلاثاء، أن فشل الصفقة يرجع أولًا إلى وجود قلق لدى نادي ليفربول من إصابة قديمة في ركبة فقير، إلا أن النادي الإنجليزي كان على استعداد للمضي قدمًا في المفاوضات والتعاقد مع اللاعب.

وأشار إلى أن الأمر الذي أفشل الصفقة برمتها هو ظهور وكيل أعمال آخر لنبيل فقير، حيث طالب بأن تبدأ المفاوضات الخاصة برحيله إلى ليفربول من نقطة الصفر، وهو ما رفضته إدارة الريدز تمامًا، ودفعتها إلى التخلي عن الصفقة.

بيريز يضغط على زيدان

ضغط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على المدير الفني زين الدين زيدان، وطالبه بالمزيد من التنافسية خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن النادي لا يستبعد التعاقد مع برونو فرنانديز الموسم المقبل، وأنه لم يرغب في إنفاق المزيد من الأموال خلال الصيف الماضي على التعاقدات.

وكان المدير الفني الفرنسي يرغب بشدة في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا الذي تمسك به نادي مانشستر يونايتد، فضلًا عن مبالغة مدير أعماله في الأموال التي طلبها لإتمام الصفقة ليؤكد بيريز أن النادي أنفق ما يجب في سوق الانتقالات.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن بيريز يستعد للاجتماعات التحضيرية لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل، وسيناقش خلال هذه الاجتماعات، غير المنقولة إعلاميًّا، إنفاق النادي على التعاقدات الصيف الماضي.

وركز بيريز خلال تحضيراته لهذه الاجتماعات على مهمة زيدان خلال الموسم الحالي، مؤكدا أنه تابع التعاقد مع نيمار وبرونو فرنانديز ”من بعيد“، رغم أنه في حالة اللاعب البرتغالي لا يستبعد أن لا يذهب النادي للتعاقد معه العام المقبل، مضيفا: ”نحن نعمل على جلب لاعبين رائعين في المستقبل“.

وفي رسالة قاسية إلى زيدان، الذي طالب بضم بوغبا، أشار بيريز إلى أننا لن نستثمر أكثر من ذلك في الفريق بعد ضم ستة لاعبين رغم أن لدينا بالفعل تشكيلة رائعة، وحث على إيجاد الطريقة اللازمة لتعويض غياب الفريق عن الألقاب الموسم الماضي، وهذا أمر أساس هذا الموسم.

وسلط بيريز الضوء على التعاقد مع إيدن هازارد من تشيلسي قائلًا: ”بالنسبة لي هو أفضل لاعب في أوروبا“.

برشلونة ونجم نابولي

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي برشلونة الإسباني في تجديد شباب خط وسطه، في ظل تقدم أعمار عدد من نجوم هذا المركز، وعلى رأسهم الكرواتي إيفان راكيتيتش وسيرجي بوسكيتس، 32 عامًا، والتشيلي أرتورو فيدال 33 عامًا.

ونجح برشلونة في دعم خط الوسط بالهولندي الدولي فرانكي دي يونغ، الذي حجز موقعه في التشكيل الأساسي للمدرب إرنستو فالفيردي منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة بدأت التخطيط لدعم خط الوسط بعناصر شابة مميزة، ووضعت الإسباني فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”الاهتمام باللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 23 عامًا، لم يكن وليد اللحظة، بل يرجع إلى عام 2017، حيث حاول بيب سيغورا، المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني، ضمه إلى صفوف الفريق وقتها، وكان سعر فابيان يقترب من 6 ملايين يورو، حيث كان يلعب في نادي إلشي معارًا من ريال بيتيس، إلا أن المحاولات لم تنجح“.

ومضت تقول: ”انتقل فابيان في صيف 2018 إلى نابولي من بيتيس مقابل 30 مليون يورو، وأصبح سعره الآن لا يقل عن 60 مليون يورو، أي أن برشلونة سيدفع الموسم المقبل ما لا يقل عن 10 أضعاف السعر الذي كان يمكنه التعاقد به مع اللاعب في 2017“.

وفي الموسم الماضي لعب فابيان 40 مباراة مع نابولي، وأحرز 7 أهداف وصنع 3 أخرى، كما شارك هذا الموسم في مباراتين مع الفريق.

مستقبل ديبالا

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي لا يزال يسعى لفك الارتباط مع مهاجمه الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا، بعد فشل رحيله خلال سوق الانتقالات الأخيرة، الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن موقف يوفنتوس من ديبالا واضح للغاية، وسوف يتعامل النادي مع اللاعب على أساس استراتيجية تسويقية بحتة، وهو أن ديبالا ليس محصنًا ضد البيع، ويمكن الاستغناء عنه حال وصول عرض مالي مناسب لإدارة البيانكونيري.

وأكدت الصحيفة الإيطالية وجود عدد من العروض الجادة لشراء ديبالا خلال ميركاتو الشتاء في يناير المقبل، من ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وآخر في الدوري الفرنسي.

وتابعت بقولها: ”أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في ضم ديبالا في ميركاتو الشتاء، خاصة أن النادي الفرنسي يعلم أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يستمر طويلًا رفقة الفريق، وسوف يكون ديبالا البديل المناسب لقائد السليساو السابق“.

وقالت الصحيفة إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مستعد للتفاوض حول رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية تتضمن ديبالا في يناير المقبل، لعلمه أن إريكسين سيكون لاعبًا مجانيًا في يونيو 2020 بعد نهاية عقده.

ونوهت أيضًا إلى أن نادي مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم ديبالا، رغم فشل الصفقة في ميركاتو الصيف، حيث يرغب النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب المانيو في التعاقد مع الأرجنتيني الدولي، خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي.