حال فشل التعاقد مع بوغبا.. ريال مدريد ينوي ضم كريستيان إريكسن مجانًا

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، بأن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام، مجانًا، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن ريال مدريد سيتجه للتعاقد مع إريكسن مجانًا، الصيف المقبل، حال نجاح مانشستر يونايتد في إقناع لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

وسعى ريال مدريد بقوة للتعاقد مع بول بوغبا في سوق الانتقالات الصيفي، لكن مانشستر يونايتد بالغ في طلباته المالية ما حال دون إنجاز الصفقة، رغم أن بوغبا قال نهاية الموسم الماضي إنه يريد خوض تحدٍ جديد.

وحاول ريال مدريد كذلك التعاقد مع إريكسن بعد فشله في التعاقد مع بوغبا، لكن إدارة توتنهام بالغت في طلباتها المادية كذلك.

وسيكون كريستيان إريكسن متاحًا مجانًا لأي نادٍ الصيف المقبل، حال عدم نجاح إدارة توتنهام في إقناعه بتجديد عقده، علمًا أنه يحق لأي نادٍ التفاوض مع اللاعب دون موافقة ناديه قبل 6 أشهر على نهاية عقده مع السبيرز (يناير).

ولن يكون ريال مدريد النادي الوحيد الذي سيسعى للتعاقد مع إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، إذ تردد أن يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يريدان التعاقد مع اللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة ”ميرور، الشهر الماضي، أن إدارة توتنهام تريد تجديد عقد إريكسن، وعرضت عليه مبلغ 200.000 جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا، لكن اللاعب وممثليه يرفضون الدخول في مفاوضات جديدة.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، 2018/2019، (4.129 دقيقة)، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17.

ومنذ انتقاله إلى توتنهام، سجل إريكسن 67 هدفًا وصنع 86 في 281 مباراة.