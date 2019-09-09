هل ينجح ريال مدريد في التعاقد مع فيرجيل فان دايك من ليفربول؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني، مهتم بالتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ أن ريال مدريد ينوي الإغارة على فيرجيل فان ديك وتقديم عرضٍ مغرٍ لإدارة ليفربول، لبيع مدافعه.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن فان دايك يتطلع لقيادة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الريدز من التتويج بموسم 1989/1990، إلا أن ريال مدريد يريد إقناع فان دايك بالانتقال إليه.

ويأتي ذلك بعد تقارير متضاربة حول توجه إدارة ليفربول لتجديد عقد فان دايك لـ5 مواسم جديدة، بعد مستواه المبهر، والذي توجه بنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، متفوقًا على النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“، إلى أن إدارة ليفربول سعيدة لأن فان دايك يريد البقاء في ملعب أنفيلد، لكنها في الوقت ذاته تخشى أن يغير اللاعب الهولندي موقفه.

وأصبح فان دايك، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أهم لاعبي ليفربول وأحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، منذ انضمامه إلى ليفربول، قادمًا من ساوثهامبتون في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط فان دايك مع ليفربول بعقد حتى العام 2023.