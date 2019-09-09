يورغن كلوب يكشف.. لماذا لم يتعاقد ليفربول مع كوتينيو وكواليس حواره مع اللاعب؟

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أسباب عدم التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم الريدز السابق، والمنتقل من نادي برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، اليوم الاثنين: ”كوتينيو لاعب رائع، وهو بالفعل صفقة ناجحة للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ، إنها صفقة رائعة بالنسبة للطرفين من وجهة نظري“.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، إلا أن اللاعب عانى كثيرًا في صفوف البلوغرانا، ولم يظهر بالمستوى المتوقع رغم أنه الصفقة الأغلى في تاريخ النادي حتى الآن.

ورحل كوتينيو مطلع الموسم الجاري إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون يورو، مع خيار شرائه في منتصف 2020 مقابل 120 مليون يورو.

وحول أسباب عدم استعادة كوتينيو إلى صفوف الريدز، قال كلوب: ”ربما يبدو الأمر غريبًا، ولكن ليفربول لم تكن لديه الإمكانات المادية للتعاقد مع كوتينيو، فقد أنفقنا الأموال التي حصلنا عليه من صفقته مع برشلونة، ولم نستطع استعادته لهذا السبب“.

وأكد كلوب أنه تحدث مع كوتينيو وأبلغه بأن انتقاله إلى بايرن ميونخ سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة له.

وكان ليفربول قد أبرم العديد من الصفقات قبل بداية الموسم الماضي، وعلى رأسها البرازيلي فابينيو ومواطنه الحارس المتألق أليسون بيكر، والسويسري شيردان شاكيري، كما ضم الهولندي فيرجيل فان دايك في يناير 2018، في نفس توقيت رحيل كوتينيو إلى البارسا.

ولم يبرم ليفربول أي صفقات مميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية المنقضية، ما فتح باب الانتقادات لسياسة كلوب في الميركاتو.