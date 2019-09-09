رياض محرز يكشف حقيقة خلافاته مع غوارديولا في مانشستر سيتي

حرص الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرد على الشائعات التي تشير إلى توتر علاقته بمدربه الإسباني بيب غوارديولا، بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

وقال محرز، في تصريحات تلفزيونية خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده: ”نرغب في المواصلة بنفس الروح التي لعبنا بها خلال بطولة أمم أفريقيا 2019“.

وتوج منتخب محاربي الصحراء بلقب أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت هذا الصيف في مصر، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وأضاف محرز: ”نعلم أن المهمة ستكون صعبة لأننا الآن نلعب بثوب البطل، ولكن يجب أن تتحول الأحلام إلى حقائق واقعية“.

وتابع: ”نستهدف الفوز على بنين، لا يهمنا إن كانت مباراة ودية أو رسمية، فالمهم بالنسبة لنا يبقى إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب أنصارنا“.

كما تطرق محرز إلى وضعيته مع مانشستر سيتي، حيث أكد مواصلة العمل بجدية من أجل نيل ثقة المدرب بيب غوارديولا.

وعن شائعات خلافه مع المدرب، علق ”علاقتي جيدة مع غوارديولا، لا يوجد أي خلاف بيننا، لقد أشركني في مباراتين من أصل 4 مواجهات، وهذا أمر رائع، خاصة أن المنافسة على أشدها داخل الفريق“.