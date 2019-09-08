شاهد.. اعتداء قوي على درينكووتر يبعده عن الملاعب شهرًا (صورة)

تعرّض الإنجليزي داني درينكووتر، لاعب نادي تشيلسي المعار إلى بيرنلي، لاعتداء من 6 بلطجية، ما سيبعده عن الملاعب مدة شهر.

ووفقًا لصحيفة ”صن“ البريطانية، فإن درينكووتر تعرّض للضرب بأداة حادة، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بعد أن قفز المعتدون على ساقه وهتفوا:“دعونا نكسرها“.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة كانت بعدما حاول درينكووتر الاعتداء على إحدى الفتيات بعد شربه كمية كبيرة من الكحول.

وانضم داني درينكووتر، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى تشيلسي قادمًا من ليستر سيتي صيف العام 2017، قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في أغسطس الماضي بنظام الإعارة.

ومن المتوقع أن يغيب درينكووتر عن مباريات بيرنلي أمام برايتون، ونوريتش سيتي، وأسون فيلا، وقد يلحق بمباراة إيفرتون.