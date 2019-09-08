تشيلسي ينتظر حكم ”كاس“ ويضع 5 لاعبين على رأس المطلوبين في الميركاتو الشتوي

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي بدأ في إجراء اتصالات مع عدد من وكلاء اللاعبين، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير2020.

وأشارت صحيفة ”ميرور“ في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن إدارة تشيلسي تثق في صدور حكم محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ لصالحه في الاستئناف الذي تقدّم به البلوز ضد قرار منعه من التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات، على خلفية مخالفات ارتكبها النادي الإنجليزي في تعاقدات مع لاعبين تحت السن القانونية.

ولم ينجح تشيلسي في ضم أي لاعب خلال سوق الانتقالات السابقة، الميركاتو الصيفي، نتيجة العقوبة التي تعرض لها، ولم يستطع البلوز تعويض رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

ولعب تشيلسي 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، تحت قيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد، فاز في مباراة وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة كانت في افتتاحية المسابقة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

ويعوّل لامبارد على فتح باب الانتقالات أمام تشيلسي في الميركاتو الشتوي؛ كي يعزز صفوف الفريق، ويُعيده مرة أخرى إلى المنافسة على الألقاب.

وفي نفس السياق، رصدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 5 لاعبين على رأس قائمة النجوم الذين يرغب تشيلسي في التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الشتوية، حال صدور حكم ”كاس“ في صالحه وقبول استئنافه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين هم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، وروبن دياز لاعب بنفيكا البرتغالي، وإيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس الحالي وليفربول السابق، وديكلان رايس نجم وستهام يونايتد الإنجليزي.