روبي فاولر يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع ساديو ماني

دافع الإنجليزي روبي فاولر لاعب نادي ليفربول السابق عن النجم المصري محمد صلاح، بعد الانتقادات التي طالته عقب أزمته مع زميله السنغالي ساديو ماني.

وبدا ماني غاضبًا أثناء خروجه للتبديل في مباراة ليفربول مع بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بتفوق ليفربول 3/0، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، في موقف يسمح له بالتسجيل.

وقال فاولر في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”محمد صلاح ليس أنانيًا“.

وأضاف ساخرًا: ”لم أسمع مثل هذا الهراء الذي أطلق عليه البعض مشاحنة بين صلاح وماني“.

وأردف بقوله: ”لا أصدق الضوضاء المحيطة بصلاح وماني، حديث مستمر عن الأنانية وتدمير روح وجماعية الفريق، ألم يشاهدوا كرة القدم من قبل؟“.

Does Sadio Mané have every right to be angry? ???? pic.twitter.com/wtbJLvi3yd — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 1, 2019

وأكمل فاولر الذي سجل 166 هدفًا في 348 مباراة مع ليفربول ”لن تصبح هدافًا حقيقيًا، دون أن يوجد بداخلك يقين بأنك ستسجل الكرة في الشباك“.

وأردف ”لدي هدف شهير في أولد ترافورد، حين حطمت مرمى بيتر شمايكل بتسديدة في الزاوية القريبة، جعلته يبدو غبيًا، وجعلني أبدو رائعًا، لقد كان إيان راش غير مراقب، ويقف وحيدًا أمام المرمى، وكانت الزاوية ضيقة أمامي، لكني لم أمرر له، فقبل ذلك بدقائق، كنت في نفس الموقف ومررت الكرة لراش الذي أهدر فرصة التسجيل من 3 ياردات“.

وواصل فاولر مدافعًا عن محمد صلاح ”من ينتقد صلاح الآن، كان ليقول إنني كنت أنانيًا في هذا الهدف، وإنني كنت غيورًا من إيان راش وأهدافه الكثيرة، المهاجم الهداف مثل صلاح يقضي أسبوعه بالكامل في التدريبات، ليهيئ نفسه لكيفية التسجيل من أي مكان، والإيمان بقدرته على التسجيل، من 5 ياردات، من 20 ياردة، أو 40، حتى لو كان من السهل عليه التمرير فإنه سيفكر في وضع الكرة بالشباك“.

واستطرد ”عندما أنظر إلى أرقام صلاح، أعلم أنه سيواصل القيام بذلك، فلن تسجل الكثير من الأهداف دون أن يصفك الناس بالمهاجم الأناني، سمعت هراء من أناس يقولون إنه لا يمرر لأنه غيور، ولا يريد أن يسجل ماني.. كفاكم هراء، فالثنائي ضمن أفضل من لعب لليفربول، نعم يمكن أن يكون صلاح أنانيًا عندما يرى المرمى، لكن بالنسبة لي هذا يجعله هدافًا رائعًا“.