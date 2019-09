روبي فاولر يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع ساديو ماني

دافع الإنجليزي روبي فاولر لاعب نادي ليفربول السابق عن النجم المصري محمد صلاح، بعد الانتقادات التي طالته عقب أزمته مع زميله السنغالي ساديو ماني.

وبدا ماني غاضبًا أثناء خروجه للتبديل في مباراة ليفربول مع بيرنلي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بتفوق ليفربول 3/0، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، في موقف يسمح له بالتسجيل.

وقال فاولر في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”محمد صلاح ليس أنانيًا“.

وأضاف ساخرًا: ”لم أسمع مثل هذا الهراء الذي أطلق عليه البعض مشاحنة بين صلاح وماني“.

وأردف بقوله: ”لا أصدق الضوضاء المحيطة بصلاح وماني، حديث مستمر عن الأنانية وتدمير روح وجماعية الفريق، ألم يشاهدوا كرة القدم من قبل؟“.

Does Sadio Mané have every right to be angry? ???? pic.twitter.com/wtbJLvi3yd

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 1, 2019