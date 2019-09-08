حقيقة تمديد عقد فيرجيل فان دايك مع نادي ليفربول

نفت تقارير صحفية إنجليزية، ما تردد عن تمديد نادي ليفربول عقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لـ5 سنوات جديدة.

وكانت صحيفة ”ميرور“، قد أشارت إلى أن فان دايك جدد عقده مع ليفربول لـ 5 مواسم، ومن المنتظر أن يحصل على راتب أسبوعي ضخم يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من راتبه الحالي (125 ألف جنيه إسترليني).

لكن ”ليفربول إيكو“، قالت إن هذه التقارير غير صحيحة، وإنه ليس لدى ليفربول أي خطط وشيكة لبدء محادثات بشأن عقد تجديد فيرجيل فان دايك، وأضافت أن فان دايك شعر بالذهول عند سماعها.

وأصبح فان دايك أحد أهم لاعبي ليفربول وأحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، منذ انضمامه إلى ليفربول، قادمًا من ساوثهامبتون في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويرتبط فان دايك، البالغ من العمر 28 عامًا، مع ليفربول بعقد حتى العام 2022، وقد فاز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2019، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل فان دايك على 305 نقاط، مقابل 207 لليونيل ميسي، و74 لكريستيانو رونالدو.

وشارك فان دايك في 78 مباراة مع ليفربول، سجل فيها 5 أهداف وصنع 8.