تقارير: نادي ليفربول أتم اتفاقه مع فان دايك لتمديد تعاقده لمدة 6 مواسم مقبلة

تقارير: نادي ليفربول أتم اتفاقه مع فان دايك لتمديد تعاقده لمدة 6 مواسم مقبلة

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول أتم اتفاقه مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة 6 مواسم مقبلة، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع ”الريدز“ منذ انضمامه إليهم قادمًا من صفوف ساوثهامبتون في صفقة قياسية.

وساهم فان دايك في فوز ليفربول بالبطولات مجددًا، كما تحسن الدفاع كثيرًا تحت قيادته وهو ما كان ينقص العملاق الإنجليزي في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميرور“.

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن فان دايك جدد عقده مع ليفربول لستة مواسم، ومن المنتظر أن يتحصل على راتب أسبوعي ضخم يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من راتبه الحالي (125 ألف جنيه إسترليني).

وحصل فان دايك أخيرا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، كما ينافس النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وكان المدافع الهولندي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

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