تقارير: نادي ليفربول أتم اتفاقه مع فان دايك لتمديد تعاقده لمدة 6 مواسم مقبلة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول أتم اتفاقه مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة 6 مواسم مقبلة، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع ”الريدز“ منذ انضمامه إليهم قادمًا من صفوف ساوثهامبتون في صفقة قياسية.

وساهم فان دايك في فوز ليفربول بالبطولات مجددًا، كما تحسن الدفاع كثيرًا تحت قيادته وهو ما كان ينقص العملاق الإنجليزي في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميرور“.

Virgil van Dijk has committed the best years of his career to the Anfield club after the final details on the near-six-year deal were finally sealed last week, say @MirrorFootball ???? pic.twitter.com/NNUjmeCVzb

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 7, 2019