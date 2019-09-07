أخبار ريال مدريد وبرشلونة.. إصابة جديدة تزيد المتاعب الكتالونية.. واعتزال توني كروس

رغم توقف المباريات في الدوريات الكبرى؛ بسبب الأجندة الدولية إلا أن الأحداث ما زالت ساخنة على مستوى الأندية الكبرى والأحداث المثيرة للجدل مازالت تشغل جماهير هذه الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

ويتصدر اهتمامات الصحافة الإسبانية مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بعد الجدل الذي أثير حول رحيله في نهاية الموسم الحالي.

إصابة جديدة في برشلونة

ازدادت معاناة فريق برشلونة بعد أن تعرض صامويل أومتيتي مدافع منتخب فرنسا والنادي الكتالوني، لإصابة قبل مباراة ألبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويعاني برشلونة أيضًا بعض الإصابات في الفترة الأخيرة على رأسها الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل استئناف المباريات من جديد في الدوري الإسباني.

وتصدرت تصريحات جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، المشهد بعدما أكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق سيصبح لاعبًا حرًا في صيف 2020، وهو ما فتح باب التكهنات أمام فريقه الجديد وسط أنباء عن عودته للأرجنتين.

اعتزال توني كروس

لا يعرف نادي ريال مدريد الهدوء فلاعب الوسط توني كروس أكد أنه حدد موعد اعتزاله بعد 4 أعوام، موضحًا أنه قد يعتزل في صفوف الريال وقد يرحل عن الفريق.

ورفض المدافع ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد الرحيل إلى صفوف فريق إشبيلية رغم العرض الذي تلقاه من مدربه السابق جولين لوبتيغي لضمه في الانتقالات الصيفية الماضية.

ووجهت الصحافة الإسبانية اللوم للمدرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على تألق داني سيبايوس لاعب الوسط مع فريق آرسنال الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

يوفنتوس يخطط لصفقة جديدة

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لحسم صفقة جديدة للتعاقد مع توماس مونييه ظهير أيمن منتخب بلجيكا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالمجان بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن مونييه وافق على الرحيل إلى يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

لينغارد وسر الاستبعاد من منتخب إنجلترا

استبعد منتخب إنجلترا بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت لاعبه جيسي لينغارد من حساباته، وقرر عودته إلى فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن لينغارد تعرض لمرض جعل ساوثغيت يعيده إلى فريقه ويستبعده من لقاء كوسوفو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.