واتفورد الإنجليزي يقيل المدرب خابي غراسيا

قال واتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، إنه أقال المدرب خابي غراسيا.

ويتذيل واتفورد الترتيب بنقطة واحدة من أول أربع مباريات.

وتولى غراسيا المسؤولية في يناير كانون الثاني 2018.

وقال سكوت دكسبري، الرئيس والرئيس التنفيذي للنادي: ”خابي قام بتمثيل واتفورد بكرامة كبيرة وسيحظى دائمًا باحترامنا على إنجازاته.

”الطاقم المساعد لخابي غراسيا سيرحل عن النادي قبل تعيين الطاقم التدريبي الجديد“.

وأضاف: ”الجميع في واتفورد يتمنون لخابي وطاقمه كل التوفيق في المستقبل، وسيكون مرحّبًا بهم كزائرين في المستقبل في فيكاراج رود“.

وأشار النادي، إلى إنه أعاد مدربه السابق كيكي سانشيز فلوريس لتولي مسؤولية الفريق خلفا لخابي غراسيا الذي تمت إقالته.

وأعلن واتفورد عن التغييرين في بيانين منفصلين في موقعه الرسمي في الإنترنت.