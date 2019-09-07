فينغر يكشف ما ينقص محمد صلاح ليصبح مثل ليونيل ميسي

يرى آرسين فينغر أن صلاح يشبه ميسي كثيرًا لكن ينقصه النضج واللعب من أجل الفريق.

وهاجم المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وطالبه بعدم التركيز على التسجيل لدرجة ”الهوس“، وتطوير قدراته في اتخاذ القرار.

واضطُر يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للتقليل من أهمية غضب السنغالي ساديو ماني بعد استبداله في المباراة التي فاز فيها الفريق على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، وخلافه الواضح مع صلاح.

وأبرز فينغر المدير الفني السابق لفريق آرسنال أنه على صلاح أن يطور من قدراته رغم أنه شبهه بنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقال فينغر لـ beIN Sports:“ صلاح لديه أوجه تشابه مع ميسي، ويجب أن يجد النسق والاتساق وثبات المستوى الذي لدى ميسي، وأجد أنه لاعب جيد، لكن ميسي لديه كل شيء، فهو ينهي الكرة في المرمى ويصنع الأهداف أيضًا، لكن صلاح مهووس بعض الشيء بإنهاء الكرة في الشبكة نفسه“.

وأضاف المدرب الفرنسي:“هذا بعد سيحصل عليه بالتأكيد عندما ينضج قليلًا، ليجد اللحظة التي يجب أن يمنح فيها الكرة إلى زميل له، لكنني أحبه كثيرًا، ولديه إمكانات هائلة، وماني أيضًا“.

وواصل فينغر الثناء على روبرتو فيرمينو، مدعيًا أن المهاجم البرازيلي يضحى بنفسه لصالح بطل أوروبا، مضيفًا:“لكنك تنسى قليلًا أن الرجل الذي يضحى بنفسه هو فيرمينو، ومثل (لويس) سواريز يفعل من أجل ميسي ونيمار، وفيرمينو هو الرجل الذي يعمل من أجل الفريق ويحث زملاءه على التألق“.

وأضاف في الإشادة بفيرمينو:“من الصعب دائمًا العثور على مهاجم مثل هذا كريم يعمل من أجل الفريق“.