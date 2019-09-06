مصادرة 160 ألف منتج رياضي مزيف في إنجلترا يحمل شعارات أندية البريميرليغ

جمعت مسابقة الدوري الإنجليزي ”البريميير ليغ“ أكثر من 160 ألف منتج رياضي مزيف، يحمل أسماء وشعارات أنديتها، بقيمة بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني، طوال موسم 2018-2019.

وبفضل برنامج ”البريميير ليغ“ لمكافحة التزييف، صادرت المسابقة الإنجليزية لكرة القدم منتجات رياضية بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني منذ انطلاق المبادرة في 2007، وفقًا لما أعلنته رابطة البطولة.

وتُصنع هذه المنتجات في المملكة المتحدة وخارجها أيضًا، وتشمل قمصانًا وأوشحة وحافظات هواتف وسلاسل مفاتيح تحمل شعارات أندية البريميير ليغ.

وتباع هذه السلع المزيفة في عشرات المنافذ التي تملأ الشوارع المؤدية للملاعب، حيث يستطيع المشجعون شراء قمصان وأوشحة بين منتجات أخرى قبل حضور المباريات.

وعلى الرغم من ذلك، حذرت البريميير ليغ من أن كمًا كبيرًا من هذه الأشياء المقلدة يُباع إلكترونيًا سواء على مواقع متخصصة في عرض هذه المنتجات، أو على منصات أخرى للتسوق الرقمي مثل أمازون وإيباي.

كما حذرت رابطة الدوري الإنجليزي من أن السلع غير الرسمية خطيرة؛ لأنها لم تتجاوز اختبارات السلامة، ولأنها ترتبط عادة بالجريمة المنظمة وربحها يستخدم لتمويل عمليات إجرامية.

وذكرت كذلك بأن هذه المنتجات الرياضية المزيفة التي لا تتحمل ضرائب تؤثر على الدخول الإضافية التي تحققها الأندية من وراء بيع منتجاتها الرسمية، فضلًا عن أنها تضر بصورة وسمعة الفرق بسبب رداءة جودتها.