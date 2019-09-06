ديميتار برباتوف: منتخب بلغاريا يحتاج معجزة للفوز على إنجلترا في ويمبلي

‬يؤمن ديميتار برباتوف هداف بلغاريا السابق بأن منتخب بلاده بحاجة إلى معجزة للفوز على إنجلترا في عقر دارها في استاد ويمبلي ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 غدًا السبت ورغم ذلك يعتقد أنه يمكن التسبب بمشاكل لفريق المدرب غاريث ساوثغيت.

وسجلت إنجلترا 10 أهداف في مباراتين في المجموعة الأولى أمام التشيك والجبل الأسود بينما جمعت بلغاريا نقطتين فقط من 4 مباريات وتتذيل الترتيب.

ولم تحقق بلغاريا أي فوز في 10 مباريات سابقة أمام إنجلترا ويبدو مستوى فريقها الحالي بعيدًا تمامًا عن الجيل الرائع الذي بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم 1994 عندما كان مدربها الحالي كراسيمير بالاكوف يقود خط الوسط بجانب مهاجم برشلونة السابق خريستو ستويتشكوف.

وقال برباتوف (38 عامًا) مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير السابق وهداف بلغاريا التاريخي: ”الفريق المضيف هو المرشح بالتأكيد ويحظى بلاعبين من الصفوة لكن المعجزات قد تحدث في كرة القدم“.

وأضاف ”فريق بلغاريا شاب نسبيًا ولا يحظى بلاعب واحد بارز مثل خريستو ستويتشكوف أو مثلي“.

وتابع ”أكثر ما يعجبني في الفريق البلغاري هو الروح القتالية“.

وأشار برباتوف إلى أن المهاجم كيريل دسبودوف (22 عامًا)، المعار من كالياري الإيطالي إلى شتروم جراتس النمساوي، قد يتسبب بمشاكل لإنجلترا.

وقال إن أفضل لاعب في بلغاريا في 2018 ”يمكنه إزعاج إنجلترا بسرعته ومهاراته بالكرة لذا يجب أن يتوخى مدافعو إنجلترا الحذر“.

وسينعش الفوز في ويمبلي آمال بلغاريا في بلوغ النهائيات ويثق برباتوف في المدرب بالاكوف الذي وصفه بأنه ”أسطورة شعبية“.

وتابع ”أعرف بالاكوف جيدًا وتشرفت باللعب بجواره في المنتخب، تولى القيادة هذا العام ومن المبكر جدًا الحكم عليه لكنني أودّ حقًا أن ينجح في مهمته“.

وأردف ”نحن في مجموعة صعبة في التصفيات لكن إذا قدّم اللاعبون أقصى جهد لن يطلب الجمهور أكثر من ذلك“.

وسجلت بلغاريا هدفين فقط في 10 مواجهات ضد إنجلترا وبرباتوف هو واحد من اثنين فقط نجحا في التسجيل في ويمبلي.

وقال: ”أتمنى أن ينجح لاعب آخر في هز الشباك وإذا حلقت بعيدًا بأحلامي سأحب أن نفوز“.