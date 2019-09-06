ماسون ماونت يأمل في تطوير إمكانات التسجيل تحت قيادة المدرب لامبارد

يؤمن ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه يملك المعلم المثالي في شخصية مدربه فرانك لامبارد لمساعدته على تحسين إمكاناته في التسجيل.

وأحرز ماونت، الذي لعب تحت قيادة لامبارد في ديربي كاونتي في الموسم الماضي، قبل أن يعود معه إلى تشيلسي، هدفين في أول 4 مباريات في الدوري، وأعاد الفضل في مستواه القوي إلى هداف الفريق اللندني عبر العصور.

وأبلغ ماونت، الذي يمكن أن يشارك مع إنجلترا لأول مرة عندما تواجه بلغاريا، غدًا السبت، الصحفيين: ”لا يوجد شخص أفضل للتعلم منه أكثر من (لامبارد)“.

وأضاف: ”بعد التدريب نقوم ببعض العمل على اللمسة أمام المرمى. أتحدث إليه كل يوم خاصة بعد المباريات، وماذا يمكنني فعله بشكل أفضل وأين يمكنني الركض وأين أذهب داخل منطقة الجزاء“.

وقام لامبارد، الذي أحرز 211 هدفًا في 648 مباراة مع تشيلسي ما بين 2001 و2014، بتصعيد بعض المواهب الشابة في بداية الموسم الحالي، ويتألق ماونت تحت قيادة لاعب إنجلترا السابق.

وجذب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أنظار غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بهدفيه في مرمى ليستر سيتي ونوريتش سيتي ليضمه لمواجهة بلغاريا وكوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

ويأمل ماونت في أن يكون أكثر حظًا هذه المرة، بعدما لم يشارك مع المنتخب في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وقال ماونت: ”عندما تم استدعائي لأول مرة في العام الماضي جلس (لامبارد) معي في مكتبه وأبلغني بانضمامي للمنتخب“.

وأردف: ”كانت لحظة هائلة… هذه المرة تحدث معي فقط وأبلغني: ‭’‬انضممت للمنتخب مرة أخرى، اذهب واجتهد مثلما تفعل مع تشيلسي‭’‬“.

وتابع: ”هذه فترة مثيرة لكرة القدم الإنجليزية. قال لي اذهب واستمتع بلعب كرة القدم“.