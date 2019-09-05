إيدرسون مورايس: أليسون باكير الأحق بجائزة الفيفا لأفضل حارس في العالم

أشاد الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، حامي عرين مانشستر سيتي الإنجليزي، بمواطنه أليسون باكير حارس مرمى ليفربول، مشيرًا إلى أنه الحارس الأفضل في العالم حاليًا.

وترشح باكير إلى جانب إيدرسون وأليسون والألماني مارك آندري تير شتيغن على جائزة أفضل حارس في العالم للعام 2019، التي سيعلن عنها الاتحاد الدوري لكرة القدم الشهر الحالي.

وقال إيدرسون: ”أعتقد أن أليسون باكير هو الحارس الأفضل، لقد كان رائعًا في الدوري الإنجليزي وفاز بدوري الأبطال وكأس السوبر، وكذلك كوبا أمريكا، كان له دور كبير في الفوز بها“.

وأليسون باكير كان الحارس الأساسي لمنتخب البرازيل في كوبا أمريكا الأخيرة، وأسهم في إحراز اللقب، بعدما استقبل هدفًا وحيدًا في البطولة، وهو الحارس الأول لليفربول، لكنه لعب في مباراتين فقط الموسم الحالي، بعد أن أصيب أمام نوريتش سيتي في الجولة الأولى.

وأضاف إيدرسون: ”أعتقد أنه سيكون المفضل للفوز بجائزة أفضل حارس، وسيكون ذلك مستحقًا، أنا كصديقه وكذلك برازيلي مثله، سعيد للغاية بأن يكون هناك حارسان برازيليان على هذا المستوى“.

وأردف إيدرسون الذي سيحرس المرمى البرازيلي أمام كولومبيا وفنزويلا وديًا: ”أتمنى الاستفادة من الفرصة المتاحة بحراسة مرمى منتخب بلادي في غياب أليسون، وسأقدم قصارى جهدي“.

واختتم حارس مانشستر سيتي: ”يجب أن تكون مستعدًا لكل شيء كلاعب كرة قدم، أتدرب كل يوم كما لو أنني سألعب يوميًا“.