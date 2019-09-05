ماتيتش: سولشاير سيتحمل المسؤولية لو لم ينافس مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي

قال نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن المدرب أولي غونار سولشاير سيتحمل المسؤولية لو لم ينافس الفريق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ولم يلعب الصربي ماتيتش، الذي كان أساسيًا في خط وسط يونايتد منذ انتقاله قادمًا من تشيلسي في 2017، سوى 22 دقيقة هذا الموسم في مشاركته كبديل مرة واحدة.

ويحتل يونايتد، الذي لم يفز باللقب منذ 2013، المركز الثامن من أربع مباريات ويتأخر بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال ماتيتش للصحفيين قبل مواجهة صربيا ضد البرتغال في تصفيات بطولة أوروبا بعد غد السبت: ”المدرب يجب أن يختار التشكيلة التي ستقاتل على لقب الدوري، ولو لم يفز بها سيتحمل المسؤولية. ألعب كرة القدم منذ فترة طويلة ولعبت كل المباريات تقريبًا في كل الفرق في آخر عشرة أعوام. لكي يلعب أحد اللاعبين يجب أن يجلس آخر على مقاعد البدلاء ويتقبل هذه الحقيقة، وأفعل أنا ذلك حاليًا“.

وفضل سولشاير الاعتماد على سكوت مكتوميناي البالغ عمره 22 عامًا بجوار بول بوجبا في خط الوسط في أول أربع مباريات في الدوري، لكن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد وخسر في مباراة وتعادل في مناسبتين.

وقال ماتيتش إنه احترم القرار وعازم على إثبات للمدرب النرويجي أنه جدير بمكان في التشكيلة الأساسية.

وأضاف ماتيتش البالغ عمره 31 عامًا ”في أول مباراتين أو ثلاث اختار التشكيلة الأساسية من دوني. أجتهد بقدر الإمكان. أحترم القرار، والأمر يعود لي لإظهار أنه خطأ، وأن يعيدني إلى حيث أنتمي“.

وتابع ”لا توجد مشكلة. أبلغته أنني لا أتفق معه لكنه هو من يختار الفريق“.

ويستضيف يونايتد منافسه ليستر سيتي صاحب السجل الخالي من الهزيمة يوم 14 سبتمبر أيلول.