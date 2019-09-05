أزمة جديدة تضرب مانشستر سيتي بعد إصابة إيمريك لابورت

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في أزمة بعد العملية الجراحية للمدافع الدولي الفرنسي إيمريك لابورت وغيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق لا يتوافر سوى على مدافعين هما الإنجليزي جون ستونز والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، وفشل الفريق في التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير الذي خطفه جاره مانشستر يونايتد.

ويملك غوارديولا حلولًا لتعويض المدافع الفرنسي عبر إشراك البرازيلي فيرناندينهو أو الإنجليزي كايل والكر في قلب الدفاع أو الاستعانة بالشباب إيريك غارسيا 18 سنة أو تايلور بيليس 17 سنة.

ورغم توافر الفريق على حلول، فإن غياب إيمريك لابورت يعتبر ضربة قوية لمانشستر سيتي خصوصًا أن المدافع الفرنسي كان ركيزة أساسية في دفاع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وسيضطر غوارديولا لدخول سوق الانتقالات الشتوية بحثًا عن قلب دفاع لتعويض غياب إيمريك لابورت بشكل ملح في ظل البطولات التي ينافس فيها الفريق.

وكان الفريق مضطرًا للتعاقد مع قلب دفاع لتعويض رحيل القائد البلجيكي فينسان كومباني والفرنسي مانغالا في الصيف، وفشل في تحقيق هدفه.