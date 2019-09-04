غوارديولا يضم المصابين ساني ولابورت لقائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

فاجأ بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الجميع بضم ليروي ساني وإيمريك لابورت إلى تشكيلة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، رغم إصابتهما وابتعادهما عن الملاعب فترة طويلة.

وضمت القائمة 22 لاعبًا بينهم الدولي الألماني الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته خلال الفوز على ليفربول في كأس الدرع الخيرية بداية الموسم الحالي.

وأصيب اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 23 عامًا في الرباط الصليبي الأمامي من ركبته اليمنى في تتويج سيتي بدرع المجتمع، وخضع لجراحة.

وكذلك ضمت القائمة المدافع لابورت الذي خضع لجراحة في الركبة بعد أن تعرض لإصابة خلال الفوز برباعية نظيفة على برايتون أند هوف ألبيون، مطلع الأسبوع الجاري.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا الملعب على محفة عقب التحام مع آدم ويبستر مدافع برايتون.

وفيما يلي القائمة التي أعلنها النادي عبر موقعه على الإنترنت:

سيرجيو أغويرو وكلاوديو برافو وجواو كانسيلو وسكوت كارسون وكيفن دي بروين وإيدرسون وإيلكاي غوندوغان ورودريغو وغابرييل جيسوس وديفيد سيلفا وايمريك لابورت ورياض محرز وبنيامين مندي وبرناردو سيلفا ونيكولاس أوتاميندي وفرناندينيو وليروي ساني ورحيم سترلينغ وجون ستونز وانجيلينو وكايل ووكر وأولكسندر زينتشينكو