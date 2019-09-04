ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي يقاضي برشلونة بسبب لاعبه الشاب لوي باري

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن فريق ويست بروميتش ألبيون قرر رفع شكوى ضد برشلونة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بشأن تعاقد الفريق الإسباني مع لاعبه الشاب لوي باري البالغ 16 سنة.

وأعلن فريق برشلونة في بداية شهر تموز / يوليو، تعاقده مع الموهبة الشابة البالغ 16 سنة لكن صحيفة “ دايلي إكسبريس“ أكدت أنه لم يأخذ موافقة فريقه ولا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويطالب الفريق الإنجليزي بمبلغ 235 ألف جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع لاعبه البالغ 16 سنة وهو المبلغ الذي لم يدفعه برشلونة.

ويعتبر فريق ويست بروميتش ألبيون، أن لوي باري لازال لاعبًا في صفوفه طالمًا لم يدفع برشلونة المبلغ.

ورفض لوي باري عرضًا كبيرًا من باريس سان جيرمان من أجل تحقيق حلمه باللعب في برشلونة.