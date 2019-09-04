أليسون بيكر يكشف أفضل تصد له وقدوته البرازيلية وفرص فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم

أكد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، والمتوّج بلقب أفضل حارس في أوروبا، أنه لا يزال يتطلع لتحقيق المزيد من الألقاب سواءً مع ناديه أو مع منتخب البرازيل.

وقال بيكر، في حوار مع صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن الموسم الماضي كان مميزًا بالنسبة له على جميع الأصعدة، سواء مع ليفربول بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب توتنهام الإنجليزي في نهائي مدريد، أو مع منتخب البرازيل الذي فاز ببطولة كوبا أمريكا التي أقيمت على أرضه.

وأضاف أليسون بيكر: ”كانت هناك العديد من اللحظات السعيدة المهمة في مشواري خلال الموسم الماضي، ولكن كان أبرزها على الإطلاق بالنسبة لي هي مباراة العودة في الدور قبل النهائي أمام برشلونة الإسباني، والتي انتهت لصالح الريدز برباعية نظيفة، في ريمونتادا تاريخية، بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة في كامب نو“.

وأكد أليسون أن مباراة برشلونة كانت صعبة للغاية، لأنها أمام أحد أفضل الأندية في العالم، إلا أن إصرار لاعبي ليفربول دفعهم لتقديم مباراة للتاريخ، والتأهل للنهائي، ثم التتويج بالبطولة.

وحول التصدي الأبرز في تاريخه، قال أليسون: ”من الصعب الاختيار، ولكنني أعتقد أن إنقاذ فرصة مهاجم نابولي ميليك في الدقيقة الأخيرة من مباراة ليفربول والنادي الإيطالي في أنفيلد كانت الأبرز والأهم على الإطلاق، فقد ساهمت في انتصارنا بهدف نظيف، واستمرارنا في البطولة والتتويج بها في النهاية“.

وأشار أليسون إلى أنه من الصعب على أي حارس مرمى التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم ”بالون دور“، مؤكدًا أنه لا يفكر في هذا الأمر.

وشدد الحارس البرازيلي على أن ليفربول يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، هذا الموسم، بعد أن كان قريبًا من اللقب الموسم الماضي، قبل أن يقتنصه مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

وفي نهاية الحوار، كشف أليسون بيكر عن قدوته في حراسة المرمى، وقال إنه الحارس البرازيلي الكبير تافاريل، الذي قاد السليساو للتتويج ببطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.