لوفرين يكشف كواليس طلبه الرحيل عن نادي ليفربول وسر تراجعه

أزاح ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول، الستار عن حقيقة التقارير التي ربطته بالرحيل عن ”الريدز“، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان المدافع الكرواتي، تلقى أكثر من عرض خلال فترة سوق الانتقالات، أبرزها من باير ليفركوزن وروما، ولكن في النهاية استمر رفقة ليفربول.

وقال لوفرين في تصريحات لصحيفة ”Sportske Novosti“ الكرواتية: ”نعم، فكرت في الانتقال عن ليفربول، أعلم أنني بذلت قصارى جهدي من أجل الفريق وفزت بدوري الأبطال“.

وأضاف: ”أنا لست من اللاعبين الذين يفضلون البقاء على مقاعد البدلاء ويحصلون على رواتبهم“.

وتابع: ”نصحني البعض بالبقاء، خاصة وأنني في نادٍ كبير، وأحصل فيه على الأموال وماذا سيهمني أكثر من ذلك؟!، لكنني لم أكن سعيدًا بدوري الحالي مع ليفربول والجلوس بديلًا“.

وعن دور مدربه الألماني يورغن كلوب في استمراره، أوضح: ”كلبو تحدث معي، وقال إنني لاعب من طراز رفيع ولن يتركني أذهب على سبيل الإعارة لأنه يحتاجني“.

وأتم: ”كنت أريد الرحيل لكن هذا لم يحدث، درست الأمر جيدًا وأدركت أن ليفربول يحتاجني لذلك قبلت بالبقاء مع الفريق ولهذا أنا سعيدًا“.