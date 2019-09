تأجيل مباراة وست هام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

كشف نادي وست هام يونايتد، عن تأجيل موعد مباراة الفريق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الـ21 من ديسمبر / كانون الأول المقبل.

ويأتي التأجيل بسبب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية في ذلك التوقيت، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة لاحقًا، وذلك حسب ما أعلن وست هام على موقعه الرسمي.

ودعا وست هام عبر موقعه الرسمي أنصار الفريق، لشغل جميع المقاعد بملعب الفريق الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، عندما يستقبل الفريق اللندني، نظيره ليفربول.

A new date and kick-off time will be confirmed in due course. https://t.co/YhQICPRXA8

— West Ham United (@WestHam) September 4, 2019