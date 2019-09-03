مشادة بين آلان شيرر ومايكل أوين على تويتر بسبب تعليقات في سيرة ذاتية

دخل مايكل أوين وآلان شيرر المهاجمان السابقان في نيوكاسل يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم في مشادة كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بسبب تعليقات عن كتاب أصدره أوين يحمل سيرته الذاتية اسمه ”ريبوت“.

وتنشر ”ديلي ميرور“ مقاطع من الكتاب جاء فيها أن أوين، مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق، حمل شيرر مسؤولية الصراع الحاد بينهما بعد هبوط نيوكاسل من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2008-2009.

وكان شيرر يعمل آنذاك مدربًا مؤقتًا لنيوكاسل في آخر ثماني جولات من هذا الموسم.

Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv — michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019

وكتب أوين في سيرته الذاتية: ”جاء إلى سانت جيمس بارك في مهمة إنقاذ.. كان يمكن أن تكون قصة نجاح رائعة.

”لكنه فشل وهبط نيوكاسل يونايتد.. ولكن بدلًا من دراسة أوجه القصور الخاصة به كان الأسهل عليه إلقاء اللوم على مايكل أوين“.

ورد شيرر على تويتر بنشر مقطع فيديو يتحدث فيه أوين ويقول إنه لم يكن يطيق صبرًا حتى يعتزل في آخر سبع سنوات في مسيرته، وكتب معلقًا: ”نعم مايكل، اعتقدنا ذلك أيضًا، بينما كنت تتقاضى 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع“.

Michael Owen hasn't endeared himself to Newcastle fans with his latest book… pic.twitter.com/bSfPwV0ROI — Paddy Power (@paddypower) September 3, 2019

ورد أوين قائلًا، إنه لم يكن واثقًا أن شيرر (49 عامًا) كان ”مخلصًا لنيوكاسل“ كما يحاول أن يظهر.

وأضاف أوين: ”أتذكر جيدًا أنك كنت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ليفربول بعد أن وضعك بوبي روبسون على مقاعد البدلاء، بذلت كل ما بوسعك لمغادرة النادي.

”جذب كتابي الجديد اهتمام وسائل الإعلام هذا الصباح لكن يجب وضع الأمور في نصابها، التزمت الصمت لسنوات بينما كنت أتلقى الكثير من الانتقادات.. القارىء سيتخذ قراره بعد قراءة الكتاب“.