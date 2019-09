مشادة بين آلان شيرر ومايكل أوين على تويتر بسبب تعليقات في سيرة ذاتية

دخل مايكل أوين وآلان شيرر المهاجمان السابقان في نيوكاسل يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم في مشادة كلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بسبب تعليقات عن كتاب أصدره أوين يحمل سيرته الذاتية اسمه ”ريبوت“.

وتنشر ”ديلي ميرور“ مقاطع من الكتاب جاء فيها أن أوين، مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق، حمل شيرر مسؤولية الصراع الحاد بينهما بعد هبوط نيوكاسل من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2008-2009.

وكان شيرر يعمل آنذاك مدربًا مؤقتًا لنيوكاسل في آخر ثماني جولات من هذا الموسم.

Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv

— michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019