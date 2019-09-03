هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم؟.. ضغوط على الريدز لحسم الصفقة

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن الأصوات بدأت تتعالى في نادي ليفربول الإنجليزي لبيع النجم المصري الدولي محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن محمد صلاح أصبح منذ انضمامه إلى ليفربول النجم الأول للنادي الإنجليزي، ومعشوق الجماهير في ”أنفيلد“، إلا أن المنطق يتطلب بيعه بنهاية الموسم وتحقيق أقصى استفادة مادية من قيمته التسويقية وهو في قمة مستواه.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، من نادي روما الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو، ولا تقل قيمته التسويقية حاليًا عن 150 مليون يورو، وسط اهتمام بالغ من ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالحصول على خدماته مستقبلاً.

ومضت الصحيفة تقول: ”الآراء المطالبة ببيع محمد صلاح تبرر ذلك بضرورة استغلال الأموال التي سيجنيها ليفربول من الصفقة في تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة ومميزة“.

وتابعت: ”على رأس تلك الصفقات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ونجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي الدولي جودين سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، وكاي هافرتز، لاعب وسط نادي باير ليفركوزن الألماني، البالغ من العمر 20 عامًا، وأحد أبرز المواهب في البوندزليغا“.

وأكدت أن المدير الرياضي لنادي ليفربول مايكل إدواردز يجب أن يعمل من الآن على بيع محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، من أجل تجديد دماء الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مؤخرًا.

وأردفت: ”أموال بيع محمد صلاح ستكون ضرورية للغاية بالنسبة لليفربول، مثلما حدث مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ الألماني مؤخرًا على سبيل الإعارة، حيث استفاد الريدز من صفقة كوتينيو في تعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين، على رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرازيلي أليسون بيكر، ومواطنه فابينيو“.