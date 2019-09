دارميان مدافع مانشستر يونايتد ينضم إلى بارما لمدة أربع سنوات

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، إن مدافعه ماتيو دارميان أكمل صفقة انتقال إلى بارما الإيطالي لمدة أربع سنوات. وخاض اللاعب الدولي الإيطالي، الذي وصل في يوليو تموز 2015 إلى أولد ترافورد من تورينو، 92 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أول مواسمه.

لكن دارميان البالغ من العمر 29 عامًا خاض سبع مباريات فقط مع يونايتد الموسم الماضي ولم يلعب مطلقًا هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي غونار سولشاير.

DONE DEAL: @1913parmacalcio have confirmed the signing of Matteo Darmian from Manchester United on a four-year contract. pic.twitter.com/v4B92BNisK

— Squawka News (@SquawkaNews) September 2, 2019