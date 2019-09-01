ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هاري كين وأوباميانغ ونهاية الجولة الرابعة (صورة)

اُختتمت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل درامي بين آرسنال وضيفه توتنهام، اليوم الأحد،على ملعب الإمارات.

وكان توتنهام متقدمًا 2/0 بتوقيع كريستيان إريكسن وهاري كين، قبل أن يعدل آرسنال النتيجة بتوقيع ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانغ.

وشهدت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي فوز ليفربول 3/0 على بيرنلي، ومانشستر سيتي 4/0 على برايتون، وتعادل تشيلسي 2/2 مع شيفيلد يونايتد، ومانشستر يونايتد 1/1 مع ساوثهامبتون.

وشهدت الجولة الرابعة تسجيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي، وتامي أبراهام لاعب تشيلسي، و ريشارليسون دي أندرادي لاعب إيفرتون (هدفين لكل منهم)، في حين سجل كل من جيمي فاردي، والكسندر لاكازيت وبيير-إيميريك أوباميانغ هدفًا لكل منهم.

ويتصدر أغويرو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة وفي رصيده 6 أهداف، ثم يأتي زميله رحيم سترلينغ، وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي، ولكل منهما 5 أهداف.

وفي المركز الثالث يأتي تامي أبراهام، وآشلي بارنس ولكل منهما 4 أهداف.

ويحتل محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الرابع وفي رصيده 3 أهداف، مع كل من: جيمي فاردي، وسباستيان هيلير، ودانيل جيمس، وهاري كين، وبيير-إيميريك أوباميانغ.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة:

1. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

2. وتيمو بوكي، ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 5 أهداف.

3. تامي أبراهام (تشيلسي)، وآشلي بارنس (بيرنلي)، ولكل منهما 4 أهداف.

4. محمد صلاح (ليفربول)، وجيمي فاردي (ليستر سيتي)، وسباستيان هيلير (ويستهام)، ودانيل جيمس (مانشستر يونايتد)، وهاري كين (توتنهام)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهم 3 أهداف.