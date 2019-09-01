كيف رد محمد صلاح على أزمته مع ساديو ماني؟ (صور)

أسدل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الستار عن أزمته مع زميله ساديو ماني، والذي انفعل بسبب عدم تمرير المهاجم المصري له أثناء مباراة ليفربول ضد بيرنلي.

ونشر صلاح على صفحته الشخصية بموقع ”فيسبوك“ صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بأحد الأهداف التي أحرزها الفريق ضد نادي بيرنلي، بالإضافة إلى صورة أخرى مع فيرمينو وباقي الزملاء.

كان السنغالي ساديو ماني أثار الكثير من الجدل أمس حول مباراة ليفربول ضد بيرنلي، بعدما خرج من الملعب غاضبًا عقب دقائق من رفض زميله محمد صلاح تمرير الكرة له عندما كان في مواجهة المرمى.

وظهر ماني وهو غاضب بعدما تم استبداله، أنه كان يستحق الاستمرار بدلًا من زميله محمد صلاح، بطريقة توضح انزعاج مهاجم السنغال من أنانية النجم المصري.

وكان ماني يطلب الكرة من صلاح عندما كان بعيدًا عن الرقابة، إلا أن النجم المصري قرر أن يكمل الهجمة بنفسه واختار مراوغة المدافعين رغم سهولة تمرير الكرة لماني لتنتهي الهجمة إلى ركلة ركنية.