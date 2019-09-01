مانشستر يونايتد يبحث عن حارس تحسبًا لرحيل دي خيا في يناير المقبل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن مانشستر يونايتد يجوب أوروبا بحثًا عن حارس في ظل عدم التجديد لحارسه الدولي الإسباني دافيد دي خيا لعقده المنتهي صيف 2020 ويمكنه التوقيع لفريق جديد بداية من كانون الثاني/ يناير 2020 .

وقدم الفريق الإنجليزي عرضًا جديدًا لدافيد دي خيا براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا ورغم موافقة الحارس الإسباني على العقد لكنه لم يوقع تمديد بقائه.

ويخشى دي خيا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولذلك لا يتعجل التوقيع على تمديد عقده ويفضل الانتظار، لكن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في مفاجآت وتفكر في بيعه في فترة الانتقالات الشتوية لكسب مبلغ مالي جيد.

ويملك الفريق الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو كحارس ثان وينتهي عقده صيف 2021 مع بند يتيح تمديده حتى 2022، كما أعار الحارس الشاب دين هندرسون لشيفلد يونايتد ويعتبره حارسًا للمستقبل.

ويفضل مانشستر يونايتد التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ولازالوا يراقبون وضعيته رغم صعوبة التعاقد معه وسط الموسم.

لكن الإدارة التقنية للفريق راقبت عدة حراس في أوروبا وأبرزهم الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش البالغ 24 سنة حارس دينامو زغرب والمنتخب الكرواتي.

ويعتبر باريس سان جرمان أبرز المهتمين بالحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي يعتبر مانشستر يونايتد أنه بالإمكان بيعه بمبلغ لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني.