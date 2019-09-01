قمة آرسنال مع توتنهام والزمالك ضد الاتحاد السكندري.. أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أهمها قمة شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير وقمة أخرى في إيطاليا بين لاتسيو وروما.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الأول من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون VS وولفرهامبتون ، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

آرسنال VS توتنهام، الساعة الـ 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:

فالنسيا VS ريال مايوركا، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

أتلتيكو مدريد VS إيبار، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3

فياريال VS ريال مدريد ، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7

الدوري الإيطالي:

لاتسيو VS روما، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4

أتلانتا VS تورينو ، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7

جنوة VS فيورنتينا ، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5

كالياري VS إنتر ميلان ، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني:

فيردر بريمن VS أوجسبورغ، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

آينتراخت فرانكفورت VS فورتونا دوسلدورف، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

رين VS نيس، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6

ستراسبورغ VS موناكو، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6

مرسيليا VS سانت إيتيان، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6

الدوري التونسي:

النجم الساحلي VS الاتحاد المنستيري، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1

كأس مصر:

الزمالك VS الاتحاد السكندري ، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD

كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال:

الجيش السوري VS نواذيبو الموريتاني ، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1