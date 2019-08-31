اشتباك عنيف بين جماهير أستون فيلا والشرطة بعد إلغاء هدف في الوقت القاتل (فيديو)

اشتبكت جماهير أستون فيلا مع الشرطة التي استخدمت العصي عقب إلغاء هدف التعادل للفريق في اللحظات الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وأحرز هنري لانسبيري هدف التعادل لفيلا لتصبح النتيجة 1-1 لكن الحكم كيفن فريند ألغاه بداعي أن جاك غريليش زميل لانسبيري أدعى السقوط داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل الهدف.

وحصل غريليش على بطاقة صفراء في الدقيقة 96 بعدما ألغى الحكم الهدف وذلك بعد سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر إلى لانسبيري الذي سجل الهدف.

???? – رجل أمن يقوم بضرب احد المشجعين بوحشية.

pic.twitter.com/yHHnkQL7XB — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) August 31, 2019

وفشل قائد أستون فيلا غريليش في الحفاظ على هدوئه واشتغل غضب الجماهير في المدرجات، حيث اشتبكت مع الشرطة وسط مشاهد عنيفة للغاية بسبب إلغاء هذا الهدف الذي كان سيمنح الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز نقطة على الأقل.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن رجال الشرطة استخدموا الهراوات أثناء محاولتهم تهدئة جماهير فيلا الغاضبة بشدة..

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، طرد المصري محمود حسن (تريزيغيه) المنضم حديثًا لأستون فيلا من قاسم باشا التركي.