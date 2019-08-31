”ليس بسبب استبداله“.. كلوب يكشف سر غضب ساديو ماني عقب خروجه من مباراة ليفربول وبيرنلي

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سر غضب ساديو ماني عقب خروجه مستبدلًا أمام بيرنلي، اليوم السبت.

وفاز الريدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من البطولة، وقرر كلوب استبدال ديفوك أوريغي بماني في الدقيقة 85.

وأبدى اللاعب السنغالي غضبه الشديد على دكة البدلاء، ورأى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تمرير محمد صلاح الكرة لماني في فرصة مثالية أمام المرمى وهو ما أشعل غضب ساديو.

ماينلام ماني والله ، انانية غريبه من صلاح ! pic.twitter.com/Fkf332sn04 — ITTIHADI (@10_rayyan) August 31, 2019

واتفق كلوب مع ذلك التفسير، وقال في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ العالمية: ”ساديو ماني رجل عاطفي، كلنا بشر، هو يشعر بأشياء قد لا نستطيع تفسيرها في بعض الأحيان“.

وأضاف: ”السبب لم يكن التغيير، ولكن الكرة التي لم يمررها له زميله (محمد صلاح)، لقد عالجنا الأمور في غرفة خلع الملابس، هذا ما نستطيع أن نقوله“.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبًا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـصلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

وتساءلت شبكة beIN Sports بعد المباراة: ”هل ماني غاضب من صلاح؟“.