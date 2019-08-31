تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: صفقة نيمار بين الراية البيضاء والمعجزة.. وزيدان يفتح الباب أمام قنابل مدريدية

48 ساعة فقط، ويسدل الستار على ملف نيمار، في ظل غيوم كثيفة تحيط بالصفقة المنتظرة التي يمكن أن تشهد ”معجزة“ فيما تبقى من وقت قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، يوم الاثنين 2 سبتمبر.

وبحسب التقارير المنشورة اليوم السبت، في الصحافة الأوروبية والعالمية على حد سواء، فإن احتمالات فشل عودة نيمار إلى برشلونة الإسباني أصبحت أقوى كثيرًا، في ظل رفض إدارة البلوغرانا للشروط التي وضعها نادي باريس سان جيرمان لبيع نيمار، إضافة إلى أن الأمور الآن أصبحت معلّقة بقرار لاعب واحد فقط، بحسب التكهنات، وهو الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة.

معجزة نيمار

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ التطورات الأخيرة في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نادي برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة، إن نيمار ومديري أعماله استسلموا تمامًا أمام فشل صفقة رحيل اللاعب إلى برشلونة، خاصة بعد أن تمسكت إدارة النادي الفرنسي بمطالبها التي عجز البارسا عن تلبيتها.

وأضافت بقولها إن نيمار ووالده رفعا الراية البيضاء نهائيًا، ولا ينتظرون أي معجزات خلال اليومين الباقيين على نهاية سوق الانتقالات الصيفية، التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر الاثنين المقبل، خاصة بعد أن تلقوا اتصالات من إدارة برشلونة تفيد بأن النادي الكتالوني لن يقدّم أي عروض جديدة للحصول على نيمار، بعد أن وصلت الأمور مع باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود في المفاوضات.

وأكدت أن نيمار أغلق الباب أمام إمكانية رحيله إلى برشلونة، على الأقل خلال فترة الانتقالات الجارية، انتظارًا لإمكانية تحقيق حلمه في الميركاتو الشتوي أو خلال الصيف المقبل بنهاية الموسم الجاري.

وطلب باريس سان جيرمان ضم ديمبلي والكرواتي راكيتيتش والفرنسي توديبو إلى صفوفه، مقابل بيع نيمار والحصول على مبلغ مالي إضافي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة، خاصة في ظل معارضة ديمبلي الرحيل إلى باريس، رغم التقارير التي أشارت إلى موافقة راكيتيتش وتوديبو.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نيمار أبدى موافقته على التضحية بـ20 مليون يورو من مستحقاته كي يساهم في إتمام صفقة عودته إلى البارسا.

وأكدت أن مبادرة نيمار ليست هي الحل السحري؛ لأن ديمبلي لا يزال يعارض انتقاله إلى سان جيرمان، وبالتالي فإن الصفقة ستؤول إلى الفشل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه حاليًا.

وعرض برشلونة انتقال ديمبلي وراكيتيتش وتوديبو إلى سان جيرمان مع دفع 130 مليون يورو، بينما يطلب الفريق الفرنسي 150 مليون يورو إضافة إلى اللاعبين الثلاثة.

قنابل زيدان

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن النادي الملكي قد يبرم صفقات قوية، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، الذي ينتهي يوم الاثنين.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع فياريال: ”صفقة في اللحظة الأخيرة؟ حتى يوم الاثنين (آخر أيام الميركاتو بأوروبا) يمكن أن يحدث كل شيء، قنبلة أو قنبلتان، ولكن الشيء المهم هو مباراة الغد“.

ولا يزال ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتشير تقارير إلى أن النادي الملكي مهتم أيضًا بالبرتغالي برونو فرنانديز نجم سبورتنغ لشبونة.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن موقف زيدان من لاعبه الأوروغوياني فيدريكو فالفيريدي، يثير الجدل حول قرارات ”زيزو“ الفنية في الميرينغي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن زيدان أكد مع بداية الموسم رفضه التام لرحيل فالفيردي عن صفوف ريال مدريد، وأكد أنه سيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم الجديد، في ظل قناعته الشديدة بإمكانات اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع.

وأشارت إلى أن زيدان فضّل بقاء فالفيريدي على حساب ماركوس لورينتي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وداني سيبايوس، المعار إلى آرسنال الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مما أعطى مؤشراً على أن اللاعب سيكون له دور في تشكيلة المدرب الفرنسي مع بداية الموسم.

وتابعت بقولها: ”تصريحات ومواقف زيدان مع فالفيردي لم تنعكس على قراراته مطلقاً، حيث لم يشارك اللاعب في مباراتي سلتا فيغو وبلد الوليد في المرحلتين الأولى والثانية للدوري الإسباني، الليغا، كما أنه من غير المتوقع أن يكون له دور في مباراة فياريال غداً على ملعب ”لا سيراميكا“، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها البرازيلي كاسيميرو، والألماني توني كروس، وعودة الكرواتي لوكا مودريتش من الإيقاف.

وأردفت الصحيفة المدريدية قائلة: ”على العكس تمامًا، فإن زيدان منح الفرصة للكولومبي خاميس رودريغيز، رغم أنه لم يكن يرغب في بقائه رفقة ريال مدريد، وبالتالي فإن زيدان يمكن أن يندم على موقفه السابق مع فالفيردي، وعدم السماح لريال مدريد بالاستفادة المادية من رحيله أو إعارته“.

يوفنتوس ينقض على أومتيتي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن إدارة نادي يوفنتوس تفكر في التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية، لتعويض جورجيو كيلليني الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن يوفنتوس يدرس التعاقد مع أومتيني، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، مع توقع غياب كيلليني مدة لا تقل عن 4 أشهر.

وأوضح يوفنتوس أمس الجمعة أن قائده كيلليني سيغيب عن الملاعب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يمثل ضربة لخط دفاع المدرب ماوريسيو ساري، الذي يسعى لقيادة البيانكونيري للقب الدوري الإيطالي، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.