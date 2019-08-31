مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون.. غوارديولا يتغزل في هداف فريقه أغويرو

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي اليوم السبت إعجابه بمستوى هداف الفريق الكروي الأرجنتيني سيرغيو أغويرو.

جاءت تصريحات غوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي على برايتون برباعية نظيفة في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، وتمكن أغويرو من تسجيل هدفين في تلك المباراة.

وفي مؤتمر صحفي، قال غوارديولا: ”منذ اليوم الأول وأنا معجب بالتزام سيرغيو أغويرو، نحتاج لأهدافه، الكل يعرف هذا الأمر، حتى في الأيام التي لا نسجل فيها، التزامه مذهل“.

وأضاف: ”أنا سعيد من أجل أغويرو ومن أجل الفريق، لأنه يساعدنا كثيرًا بأهدافه الحاسمة“.

وأوضح غوارديولا: ”المباراة كانت صعبة، وإذا حللنا النتيجة سنجدها4-0، لكنها كانت مباراة صعبة، فِرَق قليلة جاءت إلى هنا ولعبت بمثل هذه الشجاعة“.

وأشار: ”اللاعبون جيدون، لقد صنعوا الفارق، ولذلك حققنا الفوز اليوم“.

واختتم غوارديولا بالحديث عن لاعبه المصاب لابورت، قائلًا: ”أعرف مدى خطورة الإصابة، سنعرف غدًا، إنهم يشخصون حالته الآن، أنا أنتظر اتصالًا من الطبيب“.

وبفوز اليوم، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المسابقة المحلية برصيد 10 نقاط.