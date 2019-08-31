أرقام رائعة لتامي أبراهام وسيرجيو أغويرو وجيمي فاردي بعد أهدافهم في الدوري الإنجليزي

شهدت مباريات، يوم السبت، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي تحقيق ثلاثة لاعبين لأرقام جديدة تضاف إلى رصيدهم بعد تسجيلهم لأهدافًا مع أنديتهم.

وتمكن تامي أبراهام من تسجيل هدفين لتشيلسي في مرمى شيفيلد يونايتد بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي في صفوف تشيلسي يسجل ثنائية على ملعب ستامفورد بريدج، منذ أبريل/نيسان 2010، عندما سجل فرانك لامبارد، هدفين في شباك ستوك.

كما أن أبراهام بات أول لاعب إنجليزي في صفوف تشيلسي، يسجل ثنائيتين في مباراتين متتاليتين، منذ أن فعلها فرانك لامبارد أيضًا في يناير/كانون ثان 2010.

ونجح الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في إحراز هدفين في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على برايتون برباعية نظيفة.

ورفع أغويرو رصيده التهديفي على ملعب ”الاتحاد“ في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 99 هدفًا.

ولا يتفوق على أغويرو، في عدد الأهداف على ملعب واحد بتاريخ المسابقة، سوى الفرنسي تييري هنري (114 هدفًا على ملعب هايبري)، وواين روني (101 هدفًا على ملعب أولد ترافورد).

كما تمكن جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، في تسجيل هدفين خلال لقاء فريقه ليستر سيتي أمام بورنموث والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل فاردي هدفه رقم 82 في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم 2014-2015.