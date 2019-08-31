مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ”مؤقتًا“ باكتساح برايتون (فيديو)

أمطر فريق مانشستر سيتي اليومغ السبت، مرمى ضيفه برايتون برباعية نظيفة في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة ليفربول مع بيرنلي، التي ستقام في وقت لاحق اليوم، بينما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

دخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية.

ومع حلول الدقيقة 42 أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثاني للسيتي ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وفي الوقت الذي حاول فيه برايتون تقليص النتيجة، تمكن أغويرو من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55.

وجاءت الدقيقة 79 لتشهد معها الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق البرتغالي بيرناندو سيلفا.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.